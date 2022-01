Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அஸ்வினுக்கு அதிகரித்து வரும் நெகட்டிவ் கமெண்டுகளுக்கு பாவனி பதில் கூறியுள்ளார்.

அஸ்வினுக்கு மோட்டிவேஷன் கூறிய பாவனி... வேற லெவல் எக்ஸ்பிரஷன்

பாவனியின் அசத்தலான அறிவுரைகளைக் கேட்டு அஸ்வின் ரசிகர்கள் நன்றிகளைக் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Bhavani has responded to the increasing number of negative comments to Ashwin.Ashwin's fans have been thanking him for listening to Bhavani's stunning advice.