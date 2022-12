எதிர்பார்த்த தருணம் நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் அமீர்..குவியும் வாழ்த்துக்கள்.. திறமைக்கு கிடைத்த வெற்றி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: டான்ஸ் மாஸ்டர் அமீர் பல நாட்களாக ஆசைப்பட்டது நடந்துவிட்ட மகிழ்ச்சியில் இணையதளத்தில் வெளியிட்ட புகைப்படம் ரசிகர்களின் மத்தியில் வாழ்த்துக்களைப் பெற்று வருகிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அமீர் இருக்கும் போது, தான் பிரபுதேவா மாஸ்டரின் தீவிரமான ரசிகர் என்று கூறி இருக்கிறார். இன்று பிரபுதேவா உடன் புகைப்படம் எடுத்து அதை வெளியிட்டு தனது மகிழ்ச்சியை ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

English summary

Dance master Amir's wish for many days has come true and the photo posted on the website is receiving congratulations from fans.When Amir was on Bigg Boss show, he said that he is an ardent fan of Prabhu Deva Master. Today he posted a photo with Prabhu Deva and shared his happiness with his fans.