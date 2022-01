போட்டியாளர்களின் உறவினர்களின் சப்போர்ட்டை அள்ளும் ஒரே போட்டியாளர்..கடைசிநேரத்தில் திடீர் பாசங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இது வரைக்கும் இல்லாத வகையில் தற்போது போட்டியாளர்களுக்கு சப்போர்ட் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

வழக்கமாக ரசிகர்கள் மட்டும் தான் போட்டியாளர்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்பார்கள்.ஆனால், தற்போது போட்டி போடும் போட்டியாளர்களின் குடும்பமும் ஒரே போட்டியாளருக்கு சப்போர்ட் கொடுத்து வருவது அதிசயமாக இருக்கிறது.

English summary

The Bigg Boss show is now getting support for competitors like never before.Usually only the fans support the contestants.