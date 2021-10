அபிஷேக்கை அசிங்கப்படுத்திய பிக்பாஸ்..கலாய்த்து தள்ளிய பிரியங்கா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : எதை செய்ய சொன்னாலும் செய்யாமல் சுற்றிவரும் அபிஷேக்குக்கு பிக் பாஸ் வார்னிங் கொடுத்திருக்கிறது.

இதைத்தான் எதிர்பார்த்தோம் என்று நெட்டிசன்கள் ஒருபுறம் ஆரவாரமிட்டு வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் நிலக்கரி தட்டுப்பாடு ஏற்பட 3 காரணங்கள்! எப்போது சரியாகும்? சீனாவில் நடப்பது என்ன?

மைக்கை சரியாக மாட்டாமல் அடுத்தவர்களை கலாய்ப்பதில் குறியாக இருக்க கூடாது என்று ரசிகர்கள் ஒரு புறம் அறிவுரையும் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

It is the same way that there is often a jolly movement in the fifth season of Bigg Boss and now, when Abhishek is upset with the contestants, he has been given warning by The Big Bang, which has been giving him warnings.