என்ன நடந்தாலும் அன்றாட வேலையை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்... நேரடியாக நாமினேஷனுக்கு செல்லும் நபர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: டாஸ்க்கில் விதிமீறும் போட்டியாளர்கள் நேரடியாக நாமினேஷன் செய்யப்படுவார்கள் என்று பிக்பாஸ் பயங்கரமான திட்டத்தை தீட்டி இருக்கிறது.

டேய் சும்மா இருடா...என்று டாஸ்கிற்க்கு புது பெயர் வைத்திருக்கிறது பிக்பாஸ்.

பிரச்சனை பண்றாங்க.. சிம்பு கண்ணீர்விட்டது இதற்குத்தானா? நடு இரவில் மாநாடு மீட்டிங்- நடந்தது என்ன?

என்ன நடந்தாலும் வேலையில் கவனம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி ஒரு டாஸ்க் வைத்து போட்டியாளர்களை வைத்து செய்ய தொடங்கிவிட்டதா??பிக்பாஸ் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss has given a new task in the first promo. Whatever happens in the House of Big Wigs, you have to keep doing the daily work. If he fails, the contestant will go directly to the nomination.