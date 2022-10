பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் ஆயிஷாவிற்க்கு திடீர் உடல்நிலை குறைவு..காரணம்!? பிரார்த்திக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் நடிகை ஆயிஷாவின் உடல்நிலை திடீரென மோசமாக மாறி இருக்கிறது.

இரண்டு நாட்களாக அதிகமாக அழுது கொண்டிருந்த ஆயிஷாவின் நிலைமையை பார்த்து சக போட்டியாளர்கள் ஒரு நிமிடம் பயந்து போயிருக்கிறார்கள்.

ஆயிஷாவிற்கு உடனடியாக முதலுதவி கொடுக்கப்பட்டு பின்பு அவருடைய உடல்நிலை தேறி இருக்கிறது என்று பிக் பாஸ் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss 6 Tamil Ayesha: Actress Ayesha, who is participating in the Bigg Boss program, has suddenly taken a turn for the worse. Her fellow contestants were scared for a minute after seeing Ayesha's condition, who was crying a lot for two days.Bigg Boss has said that Ayesha was given first aid immediately and later her condition is stable.