பிக் பாஸ் உள்ளே மீண்டும் வந்த ரச்சிதா.. அந்த ஒரு நபரை மட்டும் புறக்கணிப்பு.. உண்மையை உளறி விட்டாரே

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்குள் மீண்டும் ரச்சிதா இன்று வந்திருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த ரச்சிதா உள்ளே இருக்கும் ராபர்ட் மாஸ்டரிடம் மட்டும் எதுவும் பேசாமல் தவிர்த்து இருக்கிறார்.

உள்ளே இருக்கும் அனைத்து போட்டியாளர்களிடம் சகஜமாக பேசிய ரச்சிதா ராபர்டிடம் மட்டும் பேசாததை குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

Rachitha is back today in Bigg Boss Tamil season 6 show.When Rachitha entered the Bigg Boss house, she avoided talking to Robert Master who was inside.Netizens are making noise on social media about Rachitha who spoke normally to all the contestants inside and did not speak to Robert only.