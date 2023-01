கோபத்தை பற்றி பிக்பாஸ் கூறிய வார்த்தை கதறி அழுத அசீம்..கடைசி நேரத்தில் அசீம் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்று 103 வது நாள் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

103வது நாளுக்கான முதல் ப்ரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் மொத்த வீடும் அசீமை எதிர்த்து விளையாடினாலும் முதல் முறையாக முழுமையாக விளையாடினார் என பிக் பாஸ் அசீமை பாராட்டி இருக்கிறார்.

அசீமுடைய கோபத்தை பற்றி பிக் பாஸ் கூறிய வார்த்தையை கேட்டு அசீம் கண்கலங்கி கதறி அழுதி இருக்கிறார்.

கடைசி நேரத்தில் அசீம் பற்றி பிரசாந்த் போட்ட பதிவு.. கேள்விகளை எழுப்பி வச்சி செய்யும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Today is the 103rd day of Bigg Boss Tamil Season 6 broadcast.The first promo for Day 103 is out.Bigg Boss praises Azeem that he played completely for the first time even though the whole house played against Azeem inside the Bigg Boss house.Azeem is teary-eyed and crying after hearing what Bigg Boss said about Azeem's anger.