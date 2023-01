பிக் பாஸிற்குள் வந்ததும் "அந்த நபரின்” சாயத்தை வெளுக்க வைத்த தனலட்சுமி.. வெளியேறுபவர் இவர்தானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 95 வது நாளுக்கான முதல் பிரமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய தனலட்சுமி மீண்டும் இன்று பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்திருக்கிறார்.

இந்த வாரம் நடைபெற்று வரும் சாக்ரிஃபைஸ் டாஸ்க் அமுதவாணன் தன்னுடைய தலைமுடியின் நிறத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று வந்த டாக்ஸ்கை தனலட்சுமி நிறைவேற்றி இருக்கிறார்.

English summary

The first promo for the 95th day of Bigg Boss Tamil Season 6 is out.Dhanalakshmi who left the Bigg Boss show is back in the Bigg Boss house today.This week's Sacrifice Task Dhanalakshmi has completed the task of Amudavanan asking him to change his hair color.