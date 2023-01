வீட்டுக்குள் சென்று அசீம் இடத்தை பிடித்து தனலட்சுமி சொன்ன வார்த்தை... இப்படியா அசிங்கப்படுத்துவாங்க?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்று 95 வது நாளில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் மீண்டும் தனலட்சுமி வந்து இருக்கிறார்.

தனலட்சுமி தனக்கு வெளியே ரசிகர்கள் மக்கள் செல்வி என்று ஹேஷ்டேக் வைத்திருப்பதாக கூறி இருக்கிறார்.

அசீம் தனலட்சுமி இடம் வெளியே நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது என கேட்ட கேள்விக்கு தனலட்சுமி செயல் ரசிகர்களால் அதிகமாக கலாய்க்கப்பட்டு வருகிறது.

பிக் பாஸிற்குள் வந்ததும் "அந்த நபரின்" சாயத்தை வெளுக்க வைத்த தனலட்சுமி.. வெளியேறுபவர் இவர்தானா?

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is going on air today on its 95th day.Dhanalakshmi is back in the Bigg Boss house.Dhanalakshmi has said that fans outside of her have a hashtag called Makkal selvi.Aseem Dhanalakshmi's acting fans are getting a lot of buzz when asked how the situation is outside the place.