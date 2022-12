வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி ஜி.பி முத்து தானா!? அவரே வெளியிட்ட புகைப்படம்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு ஜிபி முத்து செரினா மற்றும் குயின்சியை முதல்முறையாக குடும்பத்தோடு சந்தித்திருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சில வாரங்களிலே வெளியேறி இருந்தாலும் தற்போது சக போட்டியாளர்களை சந்தித்த ஜி பி முத்து அந்த புகைப்படத்தை சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

English summary

GP Muthu meets Serena and Quincy with his family for the first time after Bigg Boss.Even though he left the Bigg Boss show after a few weeks, now GP Muthu has posted the photo on social media where he met his fellow contestants.