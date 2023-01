ஷார்ட் ஹேர்,தெளிவான பார்வை.. முதல் முறை வெளியான விக்ரமனின் சகோதரியின் புகைப்படம்.. இதுதான் காரணமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் விக்ரமனின் குடும்ப புகைப்படம் வெளியாகி இருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்த விக்ரமனின் சகோதரியின் புகைப்படமும் வெளியாகி இருக்கிறது.

கதாநாயகிகளுக்கு டப் கொடுக்கும் வகையில் அழகில் ஜொலிக்கும் விக்ரமனின் சகோதரியின் சாந்தமான புகைப்படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகிறார்கள்.

வெளியேறும் முன்பு அமுதவாணன் கூறிய வார்த்தை.. கதறி அழுத விக்ரமன்.."அதை"புட்டு புட்டு வைத்து விட்டாரே!

English summary

The family photo of Vikraman who is in Bigg Boss Tamil season 6 has been released. The photo of Vikraman's sister, who was not known till now, has also been released. The fans are appreciating the gentle photo of Vikraman's sister who shines in beauty to give a dub to the heroines.