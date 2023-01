என்னை காலி பண்ணனும்னு பேசி வச்சிட்டு தான்! மைனா, மணிகண்டனின் முகத்திரையை கிழித்த போட்டியாளர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்று 101 வது நாள் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில் மைனா மற்றும் மணிகண்டனை பற்றி மகேஸ்வரி பல திடுக்கிடும் குற்றச்சாட்டுகளை வைத்திருக்கிறார்.

மணிகண்டனோடு சண்டை ஏற்படும் போது மகேஸ்வரி பேசிய வார்த்தைகள் குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பல்வேறு கருத்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

Today is the 101st day of Bigg Boss Tamil Season 6 broadcast.Maheshwari makes several startling allegations about Myna and Manikandan.There are various comments on the social media regarding the words spoken by Maheshwari during the fight with Manikandan.