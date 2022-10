பிக் பாஸ் 6: விஜே மகேஸ்வரிக்கு கிடைத்த ரெட் அலர்ட்.. "செய்தார் வினை செய்தார்க்கு” திரும்பி விட்டதோ!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கதை சொல்லும் டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் விஜே மகேஸ்வரி கதையை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பே போட்டியாளர்களால் வெளியேற்றப்பட்டு இருக்கிறார்.

அடுத்த போட்டியாளர்களின் கதையை காது கொடுத்து கேட்காமல்,சாதிக்க வேண்டும் என்று ஆசையோடு வந்த மகேஸ்வரிக்கு சோதனையை போட்டியாளர்கள் கொடுத்திருக்கின்றனர்.

போட்டியாளர்கள் கதையை ஆரம்பிக்கும் முன்பு சக போட்டியாளர்கள் ரெட் பட்டனை அழுத்தி அனைவரையும் வெளியேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6: Storytelling task is going on in Bigg Boss show. In which VJ Maheshwari is eliminated by the contestants before starting the story. The contestants have given a test to Maheshwari who came with the desire to achieve without listening to the story of the next contestants.