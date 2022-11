ராபர்ட் மாஸ்டருக்கு கேன்சரா? வெளிவருவதற்கு காரணம் இதுதானா? இணையத்தில் பரவி வரும் வீடியோ

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய ராபர்ட் மாஸ்டர் சமீபத்தில் பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பலர் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

தன்னுடைய உடல்நிலை குறித்து ராபர்ட் மாஸ்டர் அந்த வீடியோவில் ரட்சிதாவிடம் தலையில் சத்தியம் செய்து பேசி இருக்கிறார். அதை குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Many fans have been sharing a video of Robert Master recently talking about his exit from Bigg Boss Tamil Season 6.In the video, Robert Master swears to Rakshitha about her health condition. Many people are commenting on it on social media.