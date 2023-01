தன்னுடைய சொல்லை நிறைவேற்ற அசீம் செய்த செயலைப் பற்றி விவரிப்பு..பஞ்ச் வசனங்களால் மொத்த பிளானும் லீக்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 வின்னராக ஜெயித்த பிறகு அசீம் முதல்முறையாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தான் பிக் பாஸ் டைட்டில் ஜெயித்த பணத்தில் என்ன செய்யப் போகிறேன் என்பதை பற்றி அதில் விரிவாக பேசி இருக்கிறார்.

ஏற்கனவே பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் கூறியதை தான் தற்போது தான் விரைவில் செய்ய இருப்பதாக குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

அசீமுடைய முயற்சியை அவருடைய ரசிகர்கள் பலர் பாராட்டி வருகின்றனர்

English summary

Azeem has released a video for the first time after becoming the winner of Bigg Boss Tamil season 6. In it, he has talked in detail about what he is going to do with the money he won from the Bigg Boss title. He has already mentioned what he has already said inside the Bigg Boss house. They are appreciating.