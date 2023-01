பிக்பாஸ் கொடுத்த கோர்ட் வேர்ட்..இந்த சீசனில் டைட்டில் வின்னர் இவர்தானா?ரசிகர்கள்கண்டுபிடித்த ரகசியம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் டைட்டில் வின்னர் யார் என்று எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களின் மத்தியில் அதிகரித்து இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் டைட்டில் வின்னர் இவராகத்தான் இருக்க முடியும் என்று சில தகவல்கள் தற்போது பரவி வருகிறது.

இதுவரைக்கும் வெளியான ப்ரோமோக்களின் அடிப்படையில் விக்ரமன் தான் இந்த சீசன் டைட்டில் வின்னர் என்று ரசிகர்கள் கருத்து கூறுகின்றனர்.

இப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டியை பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கண்டதே இல்லை..அசீம் குறித்து பனிமலர் பகிர்ந்த பதிவு

English summary

Expectations are increasing among the fans as to who will be the title winner of Bigg Boss Tamil Season 6.In this situation, some information is currently spreading that he can be the title winner in the Bigg Boss show.Based on the promos released so far, fans are suggesting that Vikraman is the title winner this season.