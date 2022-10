உங்களுக்கு ஆம்பளையே பிடிக்காதா? அசல் கோளாறை முகத்துக்கு நேராக திட்டிய ஜிபி முத்து .. செம பஞ்ச்..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் அதிகமான நெகட்டிவ் கருத்துகளை பெற்று வரும் அசல் கோளாறுவை முகத்துக்கு நேராக ஜிபி முத்து திட்டி இருக்கிறார்.

எதார்த்தமாக பேசுவதாக ரசிகர்களின் மனதில் இருப்பதை எல்லாம் ஜி பி முத்து பேசி விட்டார் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

எப்போதும் பெண்கள் கூடவே இருக்கும் அசல் கோளாறுவை, ஜி பி முத்து உங்களுக்கு இப்ப எல்லாம் ஆண்களே பிடிக்காதா? என்று நக்கலாக கேட்டு இருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss 6 Tamil: GP Muthu has slammed the Asal kolar in the face of Bigg Boss sixth season which has been garnering a lot of negative comments.The fans are saying that GP Muthu has spoken everything that is in the mind of the fans that he is speaking realistically. It is the Asal kolar where women are always together, don't you like GP Muthu now it is all men? He is asking in mockery.