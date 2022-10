ஐந்து சீசனிலும் இல்லாத அதிரடி, பேச நிறைய இருக்கிறது..மிரட்டும் கமல்..இன்னைக்கு பஞ்சாயத்து இருக்கு!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:வழக்கம்போல் வார இறுதி நாளின் முதல் பிரமோ வெளியாகி பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மீதான ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டி உள்ளது.

வழக்கமாக 40 வது நாள் நடைபெற வேண்டிய சம்பவங்கள் எல்லாம் ஆரம்பத்திலே நடந்து விட்டதாகவும், கேட்பதற்கும் விசாரிப்பதற்கும் நிறைய இருப்பதாக கமல் கூறியுள்ளது இன்றைய நிகழ்ச்சியின் விறுவிறுப்பை கூட்டி உள்ளது.

இன்றைய எபிசோடை டிவியில் மட்டும் காண முடியும் என்பதால் கமல் கேட்பதையும் விசாரிப்பதையும் காண பிக் பாஸ் பார்வையாளர்கள் ஆர்வமுடன் காத்திருப்பதாக கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Season 6 :As usual, the first promo of the weekend has been released and fans are excited about the Bigg Boss show.Kamal has said that all the events that should normally take place on the 40th day have already happened, and there is a lot to ask and investigate, adding to the vibrancy of today's program.Bigg Boss viewers are eagerly waiting to see Kamal asking and questioning as today's episode can only be seen on TV.