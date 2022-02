பொசுக்குன்னு சட்டையை கழற்றிய பாலாஜி... டாஸ்க்குகாக இப்படியா??கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் வெயிட்டை காட்டு எனும் டாஸ்க் தொடங்கியிருக்கிறது.

தன்னுடைய பலத்தை காட்டி பிக்பாஸ் பணத்தை வெல்லும் டாஸ்க்கில் போட்டியாளர்கள் செய்யும் செயல்களை பார்த்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

The task of show the weight has started in the Bigg Boss Ultimate show.Netizens are amazed to see the actions of the rivals in the task of winning the Bigg Boss money by showing his strength.