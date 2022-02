பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: நடிகர்கள் ஆகிவிட்டாலே கடவுளா.. கொந்தளித்த சினேகன்..யாருக்கு இந்த கேள்வி தெரியுமா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் இந்நிகழ்ச்சியில் கேள்வி கேட்கிறேன் என்று சினேகன் பேசிய வார்த்தைகள் ரசிகர்களை வியப்படைய வைத்துள்ளது.

தானும் ஒரு திரை பிரபலம் என்பதை மறந்து சினேகன் பேசிய வார்த்தைகள் தற்போது நெட்டிசன்களால் கலாய்க்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The words spoken by Sinegan that he will be questioned on the Bigg Boss Ultimate show have left fans amazed.Forgetting that he himself is a screen celebrity, Sinegan's words are now being erased by Netizens.