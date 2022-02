ஜூலியை டார்கெட் செய்யும் போட்டியாளர்கள்...என்ன இப்படி இறங்கிவிட்டார்கள்..காரணம் இதுதானா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளர்கள் இந்த வாரம் ஜூலியை டார்கெட் செய்ய தொடங்கி இருக்கின்றனர் என்று ரசிகர்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

Julie -ஐ Target செய்கிறாரா Balaji?? | Bigg Boss Ultimate Tamil

தன்னுடைய செயல்பாடுகளை மாற்றி முதிர்ச்சி தன்மையோடு நடந்து கொண்டிருக்கும் ஜூலிக்கு அவருடைய ரசிகர்கள் பலர் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Fans have been blaming contestants on the Bigg Boss Ultimate show for starting to target Julie this week.Many of her fans have been congratulating Julie for changing her activities and moving on with maturity.