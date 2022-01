பிக் பாஸ் அல்டிமேட்: முதல் ஐந்து இடங்களில் அறிமுகமாகும் போட்டியாளர்கள்.. கமல் கொடுக்கும் சர்ப்ரைஸ்

Television

சென்னை: நாளை ஒளிபரப்பாக இருக்கும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் முதல் ஐந்து இடங்களில் அறிமுகமாகும் போட்டியாளர்களின் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளது.

அறிமுகமாகும் போட்டியாளர்களுக்கு கமல் திடீர் சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க வைத்திருக்கும் பொருட்கள் வேற லெவல் தான் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

Details of the contestants who will make their debuts in the top five on the Bigg Boss show tomorrow have been released.Fans have been saying that the products that Kamal has to give a surprise to the debutants are of a different level.