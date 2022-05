புத்த பூர்ணிமா நாளில் மகனின் பெயர்...சூப்பர் போட்டோ சூட் நடத்திய நீலிமா ராணி

Television

சென்னை: திருமணம் ஆகி 13 ஆண்டுகள் கழித்து இரண்டாம் குழந்தையை பெற்றெடுத்துள்ளார் நீலிமா. குட்டிக்குழந்தையுடன் குடும்பத்தோடு போட்டோ சூட் நடத்தி புத்த பூர்ணிமா நாளில் தனது மகனின் பெயரை அறிவித்துள்ளார்.

சின்னத்திரையில் 2000ம் ஆண்டுகளில் ராணியாக வலம் வந்தவர் நீலிமா ராணி. இவர் தேவர் மகன் திரைப்படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானார். தொடர்ந்து சின்னத்திரையில் ஆசை, மெட்டி ஒலி, கோலங்கள், வாணி ராணி, அத்திப்பூக்கள் என பல சீரியல்களில் நடித்து பிரபலமானார்.

இதற்கிடையில் பாண்டவர் பூமி, திமிரு, சந்தோஷ சுப்பிரமணியம், பண்ணையாரும் பத்மினியும், நான் மகான் அல்ல, குற்றம் 23 உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களிலும் நடித்தார்.

English summary

Neelima Rani new baby name: (நீலிமா ராணி மகனின் பெயர் அறிவிப்பு) Vani Rani fame Serial Actress Neelima Rani has given birth to their second child 13 years after marriage. Buddha announces his son's name on Purnima day by holding a photo shoot with the family with the baby. On this auspicious day of Buddha Poornima introducing our princess ADVAITA ESAI.