வலிமை படத்தில் சைத்ரா ரெட்டி கொண்டாடும் அவருடைய ரசிகர்கள்... இது வேற லெவல் வளர்ச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சீரியலில் கதாநாயகியாகவும் வில்லியாகவும் இருந்த சைத்ரா ரெட்டி தற்போது வெள்ளித்திரையில் காலடி எடுத்து வைத்துள்ளார்.

முதல் படத்தில் பிரம்மாண்ட நடிகருடன் கைகோர்த்து இருக்கும் சைத்ராவுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

Chaitra Reddy, who was the heroine and villain in the serial, is now making her way to the silver screen.Congratulations to Chaitra who is teaming up with the great actor in the first film.