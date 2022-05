புடவையில் செம குத்தாட்டம் போடும் சைத்ரா ரெட்டி... கயல் நடிகையின் க்யூட் ரீல்ஸ்

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கயல் டிவி சீரியல் ஹீரோயின் ஆடியுள்ள புல்லட் பாட்டு ரீல்ஸ் ஏராளமான ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது. கீர்த்தி ஷெட்டியை விட சைத்ரா ரெட்டி தனது முகத்தில் அழகான பாவனைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளதாக ரசிகர்கள் கூறியுள்ளனர். இதே போல டான் பட பாடலுக்கு ஆடிய நடனமும் அனைவராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

விஜய் டிவியில் ரொமான்ஸ் சீரியலில் அறிமுகமாகி ஜீ தமிழில் பேயாக மாறி பயமுறுத்தியவர் சைத்ரா ரெட்டி. சின்னத்திரையின் அழகு குயின் என ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். அவருக்கு என்று ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

சன் டிவியில் இப்போது கண்டிப்பான அக்காவாக கயல் டிவி சீரியலில் கலக்கலான தோற்றத்தில் நடித்து வருகிறார் சைத்ரா. சிரிப்பை தொலைத்த முகம்... தங்கையின் திருமணத்தை நடத்த பல வில்லன்களை சமாளிக்கவே கயலுக்கு சரியாக இருக்கிறது. இதில் எங்கே காதலிப்பது டூயட் பாடுவது.

English summary

Kayal TV serial heroine's Audi bullet song reels have attracted a lot of fans. Fans have said that chaitra reddy has shown more beautiful expressions on her face than Keerthi Shetty. Similarly, the dance to the song "Don" is being shared by all.