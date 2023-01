குக் ஆக களமிறங்கும் சிவாங்கி.. வலிமை நடிகரும் இருக்காராம்..குக் வித் கோமாளி சீசன் 4 குக்குகள் லிஸ்ட்

குக் வித் கோமாளி சீசன் 4 சிவாங்கி குக்காக மாறி இருக்கிறார். இந்த சீசனில் குக்குகள் யார் என்று தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

சென்னை: விஜய் டிவியில் குக் வித் கோமாளி சீசன் 4 விரைவில் தொடங்க இருக்கிறது.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கான இரண்டாவது பிரமோ தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் கோமாளியாக இருந்த சிவாங்கி இந்த சீசனில் குக்காக மாறி இருக்கிறார்.

அதுமட்டுமல்லாமல் நடிகர் அஜித்துடன் வலிமை படத்தில் தம்பியாக நடித்த ராஜ் ஐயப்பா குக்காக அறிமுகமாகி இருக்கிறார்.

பல முன்னணி நடிகர்கள் இந்த சீசனில் குக்காக அறிமுகமாக இருக்கின்றனர். அவர்களுடைய விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

