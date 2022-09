முதல் திருமணத்தை மறைத்தாரா நகைச்சுவை நடிகர் புகழ்... ரசிகர்கள் வெளியிட்ட ஆதாரம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பலருக்கும் பரிச்சயமான புகழ் செய்த செயலை தற்போது நெட்டிசன்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் வெட்ட வெளிச்சமாகி இருக்கின்றனர்.

ஒரு சில நாட்களாக புகழுடைய திருமண புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் பரவிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் இவருக்கு ஏற்கனவே திருமணம் முடிந்து விட்டது என்று நெட்டிசன்கள் தங்கள் ஆதாரத்தை வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.

புகழ் ஏற்கனவே காதலித்து திருமணம் செய்த பெண்ணை தான் தற்போது மீண்டும் திருமணம் செய்து இருக்கிறார் என்ற செய்தி பலருக்கும் வியப்பாகவும் அதே சமயத்தில் அதிர்ச்சியாகவும் இருந்து வருகிறது என்று ரசிகர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Some photos are circulating on social media that the marriage of fame and Pensia was conducted under the leadership of Father Periyar Dravida Kazhagam General Secretary K. Ramakrishnan. Netizens are saying that the marriage of these two was already easily completed and registered at the Periyar study hall in Coimbatore.