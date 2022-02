அச்சு அசலாக ரெடின் ஆக மாறிய மணிமேகலை...கெட்டப் எல்லாம் வேற லெவல் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குக் வித் கோமாளியில் மணிமேகலையின் புதிய கெட்டப் ரசிகர்களை சிரிக்க வைத்துள்ளது.

தற்போது முன்னணியில் இருக்கும் காமெடி நடிகரின் அச்சு அசலான கெட்டப்பை மணிமேகலை அணிந்து அனைவரையும் மிரள வைத்துள்ளார்.

English summary

Cook with the Comali has made the new Manimegalai getup fans of the hour laugh.Currently, the leading comedian's print is wearing the original Manimekalai and has kept everyone enthralled.