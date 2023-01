பழைய கோமாளிகளை மாற்றி விட்டு புதிய கோமாளிகளை கொண்டு வந்த குக் வித் கோமாளி.. இந்த முறை இவங்க தானாம்!

குக் வித் கோமாளி சீசன் நான்கில் ஜிபி முத்து முதலான பல புதிய கோமாளிகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர் பழைய கோமாளிகளில் சிலர் குக்காக மாறி இருக்கின்றனர்.

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் குக் வித் கோமாளி சீசன் 4 நிகழ்ச்சிக்கான ப்ரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் கோமாளிகளாக பல சீசன்களில் தொடர்ந்து வந்த பல போட்டியாளர்களை இந்த சீசனில் விஜய் டிவி மாற்றி இருக்கிறது.

அதுமட்டுமல்லாமல் பல புது கோமாளிகளெல்லாம் இந்த சீசனில் அறிமுகமாகி இருக்கிறார்கள்.

English summary

The promo of Cook with comali season 4 is out on Vijay TV.This season, Vijay TV has changed many contestants who have been comali for many seasons so far.Apart from that many new Comali have made their debut this season.