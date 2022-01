குத்துச்சண்டை வீரரையே சுற்றவிட்டு பாடாய்படுத்தும் மணிமேகலை.. மாட்டிக்கொண்டு கதறும் சந்தோஷ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சார்பட்டா பரம்பரை திரைப்படத்தின் கதாநாயகனான சந்தோஷ் பிரதீப்பை மணிமேகலை குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் பாடாய் படுத்தி எடுத்து இருக்கிறார்.

ஒரு குத்துச்சண்டை வீரருங்கே இப்படி ஒரு நிலைமையா?? என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

ஒரே பாட்டு மூலமாக...கிரஸ்ஸாக வலம் வந்தவர்...குக் வித் கோமாளியில் அறிமுகம்.. இனி இவர் தான் அவரா??

English summary

Santosh Pradeep, the protagonist of the movie Charbatta Paramparai, has been cast in the Manimegalai Cook With Comali show.Is this a situation for a boxer? Netizens have been articulating that.