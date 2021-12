மாஸ்க் போடுற இடமா அது...!!??கூல் இல்ல....குழப்பம்...எல்லாத்துலயும்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபகாலமாக கூல் சுரேஷ் குழப்ப சுரேஷ் ஆக மாறி கூவுற கூவல் எல்லாம் காமெடி ரகமாக இருக்கிறது.

காதல் திருமணங்களை தடுக்கத்தான் பெண்களின் திருமண வயது உயர்த்தப்படுகிறது! சொல்வது ஜனநாயக மாதர் சங்கம்

சினிமாவில் வில்லனாக அறிமுகமாகி காமெடியனாக மாறிய அவர் நிஜத்திலும் காமெடியனாகவே மாறிவிட்டார் போல என்று சுரேஷின் சமீபத்திய அட்ராசிட்டியை பார்த்துவரும் நெட்டிசன்கள் அவரை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Netizens who have been watching Suresh's latest atrocity have been articulating that he made his debut as a villain in cinema and turned into a comedian as if he had actually become a comedian.