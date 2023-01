எதிர்நீச்சல் சீரியலை இன்றே நிறுத்த கூறி வந்த கடிதம்.. காரணத்தைக் கேட்டு அதிர்ந்த இயக்குனரின் முடிவு?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவி ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலை முடிக்க வேண்டும் என்று கடிதம் வந்துள்ளதாம்.

சீரியலின் கதைகளும் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் சீரியலுக்கு வந்த பிரச்சினையை பற்றி மனம் திறந்து இயக்குனர் திருச்செல்வம் பேசி இருக்கிறார்.

Ethirneechal: A letter has been received asking Sun TV to end the Ethirneechal serial.Director Thiruchelvam has opened his heart about the problem that came to the serial at a time when the stories of the serial are also going briskly.