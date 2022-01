துல்கரின் அதிரடி டிஜிட்டல் என்ட்ரி...ஆர்வத்தை தூண்டும்..தரமான இயக்குனர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: துல்கர் சல்மான் நெட்ப்ளிக்ஸ் ஓடிடியில் புதிய வெப் சீரியலில் நடிக்க இருக்கிறார்.

துல்கர் சல்மானின் ரசிகர்கள் அனைவரும் அவரது டிஜிட்டல் அறிமுகத்தை ஆர்வமுடன் எதிர்பார்த்து இருப்பதாகவும் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Tulkar Salman is all set to star in a new web series on Netflix OTT.All the fans of Tulkar Salman have been saying that they are eagerly awaiting his digital debut.