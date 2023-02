எதிர்நீச்சல்: வசு மற்றும் ஜனனியின் எதிர்பாராத கொண்டாட்டம்.. இந்த பரபரப்பிலும் என்னம்மா யோசிக்கிறாங்க

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் வசு கேரக்டரில் நடிக்கும் வைஷ்ணவி பிறந்த நாளை நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஜனனியாக நடிக்கும் மதுமிதா கொண்டாடி இருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஜனனி மற்றும் வசு சீரியலில் மட்டுமல்லாமல் நிஜத்திலும் நெருங்கிய தோழிகளாக இருந்து வருகின்றனர்.

இவர்கள் இருவரும் தற்போது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தை வெகு விமர்சனமாக கொண்டாடி அந்த வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கின்றனர்.

சீரியலில் அமைதியும் சொரூபமாக ஜனனியை பார்த்த ரசிகர்கள் பலர் தற்போது வெளியான வீடியோவில் பார்த்து அதிர்ச்சியாகி இருக்கின்றனர்.

எதிர்நீச்சல்: கரிகாலனோடு சேர்ந்து ஜனனி எடுத்த முடிவை கேட்டு வாயில் அடித்து கதறும் அப்பத்தா

English summary

Ethir neechal: Janani and Vasu are close friends not only in the serial but also in reality in Sun TV's Ethirneechal serial.Both of them are currently celebrating their birthday with much criticism and have released that video.Many fans who saw Janani as a calm person in the serial are shocked to see the video released now.