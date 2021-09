நாம ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா!! வெற்றிக்களிப்பில் பெசன்ட் ரவி..வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரியாலிட்டி ஷோ என்றால் இதுதான் என்று மெச்சும் வகையில் சர்வைவர் கலக்கி வருகிறது.

வெறித்தனமான போட்டிகளை சர்வசாதாரணமாக கடந்து வரும் போட்டியாளர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்று ஒவ்வொரு போட்டியிலும் நிரூபித்து வருகிறார்கள்

அனுபவமே இல்லாத 4 பேரை.. விண்ணுக்கு அனுப்பிய

எவ்வளவுதான் நாங்க சண்டை போட்டுக்கொண்டு புகைச்சலோடு இருந்தாலும் போட்டியின்னு வந்ததும் ஒற்றுமையாக கலக்கிய வேடர்கள் டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவியுது.

English summary

When the Waders won the team match, they cheered each other and celebrated their victory with joy. Besant Ravi lifted Lakshmi Priya on the hip and showed off the success of their team. Nanda is lying on her head in the soil and celebrating her happiness differently.