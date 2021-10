கண்களில் ஏக்கம்...சோகத்தோடு ஷபானா...என்னாச்சு என பதறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : எப்போதும் சிரித்த முகமாக அனைவரையும் வசீகரிக்கும் ஷபானாவுக்கு என்ன ஆச்சு என அவருடைய ரசிகர்கள் பதறி வருகின்றனர்.

இன்ஸ்டாகிராமில் இவர் வெளியிட்ட வீடியோதான் ரசிகர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கடன் மோசடி என பொத்தாம் பொதுவாக பேசி... கடன் பெற்ற விவசாயிகளை கொச்சைப்படுத்தக் கூடாது -செல்லூர் ராஜூ

தற்போது தான் தான் காதலிக்கும் விஷயத்தை சமூக வலைத்தளத்தில் வெளிப்படுத்திய இவர் திடீரென்று இந்த மாதிரி வீடியோ வெளியிட்டிருப்பது ரசிகர்கள் பலவிதமாக பேசி வருகின்றனர்.

English summary

Shabana, who made her serial debut with Zee Tamil serial Sembaruthi, is doing the rounds not only in serials but also through social media. Since he is active on social media, he has a lot of fans. Suddenly, his fans continue to ask him what happened to him to post a sad video on Instagram.