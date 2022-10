விக்ரமன்,ஆயிஷா மற்றும் ஷிவின் இடம் மோசமாக பேசிய அசீம்..கத்தி பேசினால் பயந்து விடுவாரா கமல்ஹாசனும்!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் இன்றைய எபிசொட்டில் அசீம் நடந்து கொள்வதை பார்த்து சமூக வலைதளத்தில் ரசிகர்கள் பலர் அவருக்கு எதிராக கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.

வரிசைப்படுத்துதல் டாஸ்க்கில் சக போட்டியாளர்களிடம் அநாகரிகமான வார்த்தைகளை அசீம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருவதை பார்த்து இதற்கு ரெட்கார்ட் கொடுக்கப்படுமா? என்று ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கின்றனர்.

என்னதான் தப்பு அசீம் செய்திருந்தாலும் அதை உணராமல், நியாயப்படுத்தும் விதமாக கத்தி பேசினால் கமல் பயந்து விடுவாரா? அல்லது அதற்கு சரியான தீர்ப்பு சொல்வாரா? என்று ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

English summary

In today's episode of Bigg Boss season 6, many fans are taking to social media to criticize Azeem's behavior. Will Azeem be given a red card as he keeps using rude words towards his fellow contestants in the sorting task? Fans are raising questions.Will Kamal get scared if Azeem doesn't realize what he did wrong and shouts in justification? Or the correct judgment for that