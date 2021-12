கத்துறது, சண்டை போடுறது,டாய்லெட் போய் அழுகிறது..ரிப்பீட்...

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அக்ஷராவின் நடவடிக்கையைப் பார்த்து ரசிகர்கள் கலாய்த்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

அடிக்கடி இதே போல செய்து கொண்டிருந்தால் எப்படி என்று பலர் புலம்பி வருகிறார்கள்.

இதையெல்லாம் கூடவா விற்பாங்க.. வாரத்திற்கு ரூ 37 லட்சம் காசு பார்த்த நடிகை.. குவியும் ஆர்டர்கள்!

அக்ஷராவுக்கு ரம்யா கிருஷ்ணன் சப்போர்ட் கொடுத்ததால் தான் இப்படி நடந்து கொள்கிறார் என்று பலர் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Many are lamenting how it would be if they were doing the same thing so often.Many are questioning that Ramya Krishnan is supporting Akshara because he is doing this.