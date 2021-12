தடைகளைத் தகர்த்து...சர்வைவரில் இறுதி நிலைக்கு செல்லும் முதல் பெண் போட்டியாளர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவரில் இறுதி கட்டத்துக்கு தேர்வான முதல் போட்டியாளருக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

ஏற்கனவே இவர் தான் டைட்டில் வின்னர் என்று ரசிகர்கள் கூறிவரும் நிலையில் இவருடைய போஸ்ட் அனைவருக்கும் உற்சாகத்தை கொடுத்திருக்கிறது.

எவ்வளவோ தடைகளைத் தாண்டி இன்று இந்த நிலையில் வந்திருக்கும் பெண் போட்டியாளரை சக போட்டியாளர்களும், ரசிகர்களும் வாழ்த்தி வருகின்றனர்.

English summary

Viji has been selected as the first contestant to reach the finals in the Survivor show. Fans have been congratulating him