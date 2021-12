ரசிகர்களை ஏமாற்றி விட்டாரா கமல்??...இனியாவது போக்கு மாறுமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மீண்டும்.. மீண்டும்.. முகம் சுளிக்க வைக்கும் காட்சிகளை பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒளிபரப்புவது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறது.

இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் கூட வெறுக்கத்தக்க வகையில் உள்ள இந்த மாதிரியான கண்டெண்ட் வீடியோக்களை ஏன்?ஒளிபரப்புகிறார்கள்.. என்று எதிர்ப்புக் குரல் கொடுத்து வருகின்றனர்.

முதல் சீசனில் பல சர்ச்சைகளை சந்தித்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி அதன் ஓவர் ரீச் காரணமாக பல தடைகளை கடந்து தற்போது ஐந்தாவது சீசன் எட்டியுள்ளது.

English summary

The Big Boss show, which faced a lot of controversy in its first season, has crossed many barriers due to its over-reach and has now reached its fifth season.Even today's young generation is protesting why such content videos are being broadcast in a way that is disgusting.