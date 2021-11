நிரூப் என் தம்பி இல்லை.. நான் அவனுக்கு அக்காவும் இல்லை..நிரூப்பை கலாய்த்த பிரியங்கா

Television

சென்னை: எனக்கும் நிரூப்புக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று பிரியங்கா பகிங்கிரமாக தெரிவித்திருக்கிறார்.

இவர்கள் போன சீசனின் அர்ச்சனா, பாலாஜி போல அக்கா, தம்பி பாசத்தை பிழிவார்கள் என்று எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

அடிக்கடி முட்டிக்கொள்வது இயல்பா அல்லது கண்டெண்ட்டா என்று குழம்பிய ரசிகர்களுக்கு தற்போது விளக்கம் கிடைத்திருக்கிறது.

Priyanka's talk about Nirup while talking about the qualities of the Contestants has impressed everyone. He said he was playing his game well and sometimes I didn't like what he was doing.