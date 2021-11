நடிக்கச் சொன்னால் கேரக்டராகவே மாறி விட்ட சிபி...எந்த சூழ்நிலையிலும் பின்வாங்காத கெத்து

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: டாஸ்க் என்று வந்தால் நமக்கு அத்துப்படி என்று சிபி தற்போது நிரூபித்து விட்டார் என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

போட்டிகளில் எவ்வளவு இடர்பாடுகள் வந்தாலும் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து மாறவில்லை என ரசிகர்கள் ஆதரவு கொடுத்து வருகின்றனர்.

மாநாடு டிவி ரைட்ஸ் ரூ.12 கோடி - ரூ.6 கோடியான கதை! சன் டிவி - கலைஞர் டிவி மேட்ச் பிக்சிங்?

அப்படியே ஒரு ஸிட்டான வார்டனை கண் முன்னாடி காட்டிவிட்டார் சிபி என்று அவருடைய ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Fans have been extending their support and best wishes to Ciby for his actions as a task warden. His behaviour in Akshara's case has impressed everyone.