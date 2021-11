தலைவர் பதவிக்காக அடித்துக்கொண்ட போட்டியாளர்கள்...பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளேயும் இப்படியா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இந்த வார தலைவர் பதவிக்காக பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களுக்குள் இப்படி ஒரு அடிதடி என ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து இருக்கின்றனர்.

போட்டி இல்லாமல் இருந்தால் சுவாரஸ்யம் இருக்காது என்பதற்காக அடிபிடி போட்டியை பிக்பாஸ் போட்டியாளர்களுக்கு வைத்திருக்கிறது.

வித்தியாசமான டாஸ்க் கொடுப்பதில் பிக்பாஸை மிஞ்சுவதற்கு யாரலயும் முடியாது என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

மின்னும் விளக்கில் ஜொலிக்கும் போட்டியாளர்கள்...கொண்டாட்டத்தை தொடங்கிய பிக் பாஸ்

English summary

In the first promo, the milch cow task has created a pushing competition among the contestants. Fans are curious who will become this week's president.