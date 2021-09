கண்ண காட்டி மிரட்டும் ஜூலியை பார்த்து கதிகலங்கிப் போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : பார்த்ததும் எவ்வளவு பெருசு என்று பதறி போகிற மாதிரி பெரிய கண்ணாடியை போட்டுக்கொண்டு கலக்கும் ஜூலியை பார்த்ததும் இன்ஸ்டாகிராமில் கொஞ்சம் கலங்கித்தான் போயிருக்கிறது.

டைட் உடையில் ரசிகர்களின் மனதை டைட் ஆக்கிய ஜூலியை பார்த்து கலாய் பதற்காக நெட்டிசன்கள் ரெடி ஆகி விட்டனர்.

எத்தனை நாளைக்குத்தான் இப்படியே கலாய்ச்சுட்டு இருப்பிங்க எங்க தலைவி அழகே வேற ரகம் தான் என்று ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்கள் கூட்டமும் இன்ஸ்டாகிராமில் அலைமோத தான் செய்கிறது.

English summary

Though the netizens have been increasing for Julie since Bigg Boss, fans are also giving her a lot of support. Julie, who is proving her mettle in modeling, is acting in a few movies. Though the films are yet to be released, fans are congratulating them.