போட்டில் ஏறி நின்று.. முடியை விரிச்சுப் போட்டு.. ஜாலியான ஜூலி.. !

oi-V Vasanthi

சென்னை: கடலுக்குள் போனது போதாது என்றும் ஹாயாக போட் மீது நின்றுகொண்டு முடியை விரிச்சுப் போட்டு மாஸ் காட்டியிருக்கிறார் பிக் பாஸ் ஜூலி.

தலைமுடியை கோதி அலையலையாய் பறக்கவிட்டு ரசிகர்களின் மனதையும் அலை பாய வைக்கிறாரே என ரசிகர்கள் குதுகலிக்கின்றனர்.

கொஞ்ச நாளாகவே மாடர்ன் உடையை காணவில்லையே என்ன காரணம் என ஏங்கி போய் ரசிகர்களும் பீல் பண்ணுகிறார்கள்.

English summary

Bigg Boss fame Julie has posted a reel and she was seeing standing in boat and the video has become viral.