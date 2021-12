கண்கலங்கி கதறி அழுத சஞ்சீவ்... உணர்ச்சிவசப்படும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: போல்டான கேரக்டரில் இருக்கும் சஞ்சீவ் தற்போது கதறி அழுததை பார்த்து ரசிகர்கள் உருகிப் போய் உள்ளனர்.

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சஞ்சீவ் செயலால் ராஜுவை பாராட்டும் ரசிகர்கள் அதிகரிக்கின்றனர்.

பிக்பாஸில் புது கூட்டணி தொடங்கப் போகிறது என ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்க்கின்றனர்.

English summary

Sanjeev, who is in a bold character, is currently melting away and the fans are melting at the sight of him.Fans are increasingly praising Raju for Sanjeev's action inside the Bigg Boss house.