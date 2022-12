பல வருடங்களுக்குப் பிறகு வெளியான மெட்டி ஒலி செல்வத்தின் புகைப்படம்.. எதிர்பார்க்காத தற்போதைய நிலை!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான மெட்டி ஒலி சீரியலில் செல்வம் கேரக்டரில் நடித்து வந்த விஸ்வநாதன் புகைப்படம் சமீபத்தில் வெளியாகி இருக்கிறது.

பல வருடங்களாகவே சீரியல்களில் நடிக்காமல் இருந்த இவருடைய தற்போதைய நிலை குறித்த தகவல்களும் வெளியாகி இருக்கிறது.

விஸ்வநாதன் கடைசியாக பொன்னூஞ்சல் என்ற சீரியலில் நடித்து அதற்குப் பிறகு எந்த சீரியலிலும் நடிக்காமல் தான் இருந்து வருகிறார்.

English summary

The photo of Viswanathan, who was playing the character of Selvam in the Metti Oli serial aired on Sun TV, has been released recently.Information about his current condition has also come out as he has not acted in serials for many years.Viswanathan last acted in the serial Ponnoonchal and has not acted in any serial since then.