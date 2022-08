மிஸ்டர் அண்ட் மிஸஸ் சின்னத்திரை..அஜய் கிருஷ்ணா ஜெஸி ஜோடி விலகியது ஏன் தெரியுமா?

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மிஸ்டர் அண்ட் மிஸஸ் சின்னத்திரை சீசன் 4ல் இருந்து சூப்பர் சிங்கர் அஜய் கிருஷ்ணா ஜெஸி ஜோடி விலகியதற்கான காரணத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் மாகாபா ஆனந்த். அவர் சொன்னது எந்த அளவிற்கு உண்மை என்று அஜய் கிருஷ்ணா சொன்னாதால்தான் அவரது ரசிகர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான நிகழ்ச்சி மிஸ்டர் அண்ட் மிஸஸ் சின்னத்திரை. விஜய் டிவி பிரபலங்கள் தங்களுடைய கணவர் மனைவியோடு சேர்ந்து பங்கேற்று வரும் இந்த நிகழ்ச்சி இதுவரை 3 சீசன் களை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில் 4வது சீசன் கடந்த சிர மாதங்களுக்கு முன்பு தொடங்கியது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் 9 ஜோடிகள் பங்கேற்றுள்ளனர். சின்னத்திரை பிரபலம் ஃபரீனாவும் அவரது கணவர் உபைத் ரஹ்மானும் பங்கேற்றுள்ளனர். இவர்களுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அண்ணியார் ரேகாவும் அவரது கணவர் வசந்தும் பங்கேற்று உற்சாகமாக விளையாடி வருகின்றனர்.

English summary

MA KA PA Anand has revealed the reason behind super singer Ajay Krishna and Jessy exit from Mr. and Mrs. Chinnatrai season 4. Only when Ajay Krishna says how true is his statement will his fans believe.