பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நெகிழ்ச்சியாய் பேசிய மைனா நந்தினி.. மொத்தத்தையும் உளறிட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய மைனா நந்தினி முதல் முறையாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

நிகழ்ச்சிக்குள் நான் 30,40 நாட்கள் தான் இருப்பேன் என்று நினைத்தேன் என்ற உண்மையை உளறி இருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் தனக்கு உறுதுணையாக இருந்த ரசிகர்கள் சில தன்னுடைய குறைகள் சிலவற்றை கூறுவதை நான் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக் கொள்கிறேன் என்று கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Myna Nandini, who left Bigg Boss Tamil Season 6, has released a video for the first time. He is referring to the fact that I thought I would stay for 30-40 days within the program. He has said that some of his fans who have been supporting him so far will heartily accept his grievances.